В Москве произошло ДТП с микроавтобусом: пострадали трое детей

Публикации за 29.03.17

Сегодня утром в Москве произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились семеро несовершеннолетних детей. По предварительным данным, в результате ДТП трое детей получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что авария произошла на юге Москвы возле дома №65 на Варшавском шоссе. Микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

На место ЧП был направлен медицинский вертолет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

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