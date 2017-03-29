Смерть Вороненкова не стала поводом для отмены его заочного ареста

Публикации за 29.03.17

Сегодня Московский городской суд признал законным заочный арест убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который обвинялся в совершении двух преступлений в России. Доводы его адвоката Андрея Гривцова о том, что бывший парламентарий не мог препятствовать расследованию, не были учтены.

По словам защитника, Вороненков клиент вынужден был уехать на Украину, так как в России он получал угрозы и опасался за свою жизнь и здоровье, передает «Интерфакс».

Со своей стороны следователь просил оставить в силе постановление о заочном аресте и дождаться официального ответа на запрос о смерти Вороненкова. «На данный момент известно, что Вороненков один раз являлся на допрос и участвовал в очной ставке. Повторно он не являлся», – сообщил он. Прокурор тоже просил отклонить апелляционную жалобу адвоката.

Ранее, по данным пресс-службы Следственного комитета (СК) РФ, было вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в период с августа 2010 года по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. В дальнейшем при пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.

При этом соучастники неправомерно назначили Щербака генеральным директором ООО «ТОМА». После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на Международной улице в Москве, которым выступил Виталий Качур. По версии следствия, зная, что эта недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана. В результате здание общей площадью 1499,4 кв м и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании «Шанс» за 20 млн рублей.

Следствие располагает данными, что Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн.

«Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Также Вороненков организовал «обналичивание» полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов», – утверждает следственное ведомство.

Ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

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