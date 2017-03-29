В Подмосковье грабители взломали банкомат и похитили почти 6 млн рублей

В Подмосковье полиция разыскивает четверых подозреваемых славянской внешности, которые похитили из здания в Наро-Фоминске около 5,6 млн рублей, предварительно взломав банкомат, передает РИАМО со ссылкой на источники в полиции.
Информация о преступлении, которое было совершено в здании на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске, поступило в полицию накануне утром. При проверке выяснилось, что примерно в 4 часа утра четверо неизвестных злоумышленников , совершили взлом банкомата и похитили из него 5,587 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают грабителей.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 29.03.17
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