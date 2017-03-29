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Публикации за 29.03.17

В Подмосковье таксист избил пассажира и пытался его задавить

В Подмосковье таксист избил пассажира и пытался его задавить

В подмосковном Воскресенском районе водитель такси избил пассажира и даже пытался задавить на автомобиле. Об этом со ссылкой на пострадавшего передает «».

Сообщается, что молодой человек с двумя пакетами и рюкзаком вызвал себе такси. По версии пострадавшего, первоначально водитель оказался недоволен и нагрубил клиенту из-за багажа. Как только автомобиль прибыл к месту назначения, пассажир вышел из салона, в этот момент таксист подбежал к нему и нанес удар кулаком в лицо, а также принялся бить по животу и ногам.

«После этого водитель сел за руль, направил автомобиль на меня и резко начал движение, вероятно, хотел сбить, но обошлось, и нападавший скрылся», – рассказал пострадавший.

Мужчина связался с диспетчерами службы такси, выяснил у них данные напавшего на него водителя и написал заявление в полицию. На данный момент таксист задержан, проводится проверка.

Москва, Алексей Васильев

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