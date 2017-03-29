В Клину трое человек погибли в сгоревшем кафе

Публикации за 29.03.17

В подмосковном Клину трое человек погибли в результате пожара в местном кафе «Сапожок» на улице Маркса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 22:51. Возгорание площадью 30 ква метров было ликвидировано к 23:39. Во время ЧП в огне сильно пострадали двое мужчин и женщина, которые были переданы медикам, однако скончались во время реанимационных мероприятий.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета, что погибли 21-летняя продавщица, 19-летний местный житель и женщинп, личность которой в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время СКР проводит доследственную проверку обстоятельств случившегося.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.03.17

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