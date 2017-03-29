В Шатуре пьяный должник напал на судебного пристава с молотком

Публикации за 29.03.17

Житель подмосковной Шатуры оказался под уголовным преследованием за нападение с молотком на сотрудника Федеральной службы судебных приставов, передает РИАМО со ссылкой на региональное управление ФСПП.

По данным ведомства, неплательщик алиментов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватился зам молоток и попытался нанести приставу удар, однако его коллеге удалось успеть перехватить руку нападавшего и обезоружить его.

Данные о нападении переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 318 УК РФ – угроза применения насилия в отношении представителя власти.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.03.17

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