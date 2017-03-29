В Подмосковье 56-летний мужчина вонзил школьнику нож в живот

Публикации за 29.03.17

В подмосковном Люберецком районе пожилой мужчина ранил ножом ученика седьмого класса одной из местных школ. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением оружия).

По данным ведомства, накануне 56-летний житель Люберецкого района Подмосковья, находясь возле своего дома на Быковском шоссе в поселке Малаховка, во время словесной ссоры с 13-летним подростком нанес ему удар ножом в живот.

Пострадавший мальчик был госпитализирован. Нападавший задержан, решается вопрос об его аресте.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.03.17

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