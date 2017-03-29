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Публикации за 29.03.17

В Подмосковье пропала дочь одного из руководителей «Мосэнергосбыта»

В Подмосковье пропала дочь одного из руководителей «Мосэнергосбыта»

В подмосковной Балашихе ушла из дома и больше не возвращалась дочь руководителя одного из отделов компании «Мосэнергосбыт». Школьница пропала еще в понедельник, 27 марта, передает телеканал «» со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Сообщается, что пропавшая девочка является учащейся местной средней школы №21, на данный момент никаких данных о ее дальнейшей судьбе или предполагаемом местонахождении ни у кого нет. Установить с пропавшей девочкой связь также не удается.

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области инициировали проверку по данному факту и пытаются разобраться во всех обстоятельствах происшествия.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.03.17

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