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Публикации за 29.03.17

В подмосковном центре саентологии проходит обыск

В подмосковном центре саентологии проходит обыск

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при поддержке бойцов спецназа проводят обыск в подмосковном центре саентологии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, следственные действия проводятся с 11:00 в помещении одной из ключевых структур саентологов – в Центре управления деятельности по распространению саентологии и дианетики, который находится на территории Лосино-Петровского.

Стоит отметить, что в минувшем месяце правоохранители проводили обыск в «Уральском центре управления по распространению саентологии и дианектики», а летом минувшего года такие же обыски прошли в офисах саентологов в Петербурге и Москве. Все эти действия проводятся в рамках расследований уголовный дел о незаконной предпринимательской деятельности, однако официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока не поступало.

Москва, Алексей Васильев

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