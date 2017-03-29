Житель Подмосковья забил до смерти бывшую жену киянкой и поджег дом

Публикации за 29.03.17

В подмосковном Раменском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела женщины при тушении пожара в частном доме. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, на трупе были обнаружены следы насильственной смерти.

Как выяснилось, накануне 79-летний местный житель, находясь у себя дома на Центральной улице в поселке Донино, в ходе ссоры с бывшей супругой нанес ей удары по голове деревянным молотком (киянкой), после чего поджег дом.

В СКР уточнили, что подозреваемый также получил термические ожоги верхних и нижних конечностей, спины и головы. В настоящее время за его жизнь борются медики.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

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