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Публикации за 29.03.17

Житель Подмосковья забил до смерти бывшую жену киянкой и поджег дом

Житель Подмосковья забил до смерти бывшую жену киянкой и поджег дом

В подмосковном Раменском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела женщины при тушении пожара в частном доме. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, на трупе были обнаружены следы насильственной смерти.

Как выяснилось, накануне 79-летний местный житель, находясь у себя дома на Центральной улице в поселке Донино, в ходе ссоры с бывшей супругой нанес ей удары по голове деревянным молотком (киянкой), после чего поджег дом.

В СКР уточнили, что подозреваемый также получил термические ожоги верхних и нижних конечностей, спины и головы. В настоящее время за его жизнь борются медики.

Москва, Светлана Антонова

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