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Публикации за 29.03.17

Минкульт передает РПЦ здания и храмы музея «Бородинское поле»
Спасо-Бородинский женский монастырь. Фото с официального сайта

Минкульт передает РПЦ здания и храмы музея «Бородинское поле»

Музей «Бородинское поле» лишится зданий и храмов на территории Спасо-Бородинского женского монастыря – их планируется передать Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил начальник отдела межмузейной коммуникации государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Валерий Климов.

По его словам, Спасо-Бородинский монастырь почти на 70% – это музей-заповедник «Бородинское поле» и принадлежит музею, как храмы. «Велись переговоры с настоятельницей, было получено соглашение и благословение Ювеналия (митрополит Крутицкий и Коломенский) о том, чтобы начались работы по передаче Владимирского собора Спасо-Преображенского монастыря церкви», – сказал Климов на презентации краткосрочной концепции развития музея в министерстве культуры РФ, передает «Интерфакс».

Климов заверил, что в зданиях, запланированных к передаче в РПЦ, нет экспозиций музея.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

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