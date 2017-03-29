Минкульт передает РПЦ здания и храмы музея «Бородинское поле»

Публикации за 29.03.17

Музей «Бородинское поле» лишится зданий и храмов на территории Спасо-Бородинского женского монастыря – их планируется передать Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил начальник отдела межмузейной коммуникации государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Валерий Климов.

По его словам, Спасо-Бородинский монастырь почти на 70% – это музей-заповедник «Бородинское поле» и принадлежит музею, как храмы. «Велись переговоры с настоятельницей, было получено соглашение и благословение Ювеналия (митрополит Крутицкий и Коломенский) о том, чтобы начались работы по передаче Владимирского собора Спасо-Преображенского монастыря церкви», – сказал Климов на презентации краткосрочной концепции развития музея в министерстве культуры РФ, передает «Интерфакс».

Климов заверил, что в зданиях, запланированных к передаче в РПЦ, нет экспозиций музея.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

Фонтана не будет: власти Москвы пересмотрят проект реконструкции Лубянской площади. / «Назад пути нет»: Британия официально запустила процедуру выхода из ЕС. / Житель Подмосковья забил до смерти бывшую жену киянкой и поджег дом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»