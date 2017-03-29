Владимир Жириновский: Российская элита повторяет ошибки 1917 и 1991 годов

Публикации за 29.03.17

Кадровый кризис и подавляющее влияние одной партии в системе управления России погубила власть в 1917 году, а в 1991-м – СССР. Сегодняшняя отечественная элита, не выучив эти уроки истории, снова повторяет ошибки прежних правителей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новы День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на конференции в МГУ, посвященной революционным событиям 100-летней давности.

Политик выразил уверенность, что главная причина Февральской и Октябрьской революций не может заключаться в военных поражениях Российской империи или экономических проблемах.

«Революция происходит там, где есть военное поражение, но тогда военного поражения не было. В апреле 1917 года должно было начаться мощнейшее наступление, летом 1917 года мы бы уничтожили Германию», – уверен Жириновский.

«Во многих странах-участницах Первой мировой войны были сразу введены талоны, Только в России было достаточно продовольствия. Кое-где талоны вводились из-за безрассудства местных губернаторов», – продолжил он.

С точки зрения лидера ЛДПР, важнейшей предпосылкой краха монархии явилось доминирование одной партии в политическом поле того времени. При этом Жириновский отметил, что эта тенденция сохранилась на протяжении всего 20 века и очевидна до сих пор.

«Однопартийный режим всегда погибает. Нужна борьба политических сил. Российская империя рассыпалась в 1917 году, как сказал один писатель – «Русь слиняла за 3 дня», и Советский союз слинял за 3 дня – 19, 20, 21 августа 1991 года. У царя были большие полномочия, у Генерального секретаря (в СССР) – тоже, сегодня – у президента. Должен быть противовес, мощный парламент, чтобы его уравновесить. А мы снова сделали КПСС, «Единая Россия» – новое КПСС. Снова у них абсолютное большинство. Снова только она все делает», – констатировал политик.

В то же время Жириновский отметил, что Дума в 1917 году не смогла не только уравновесить Николая II , но и «преступно» свергла его с престола.

«В законе о престолонаследии нет позиции об отречении, власть можно только передать. Беззаконие – когда депутаты распущенной царем Государственной думы продолжают работать», – обратил внимание он.

Между тем лидер ЛДПР признал, что правление Романовых в определенной степени себя исчерпало. «Конечно, люди устали от наследственной монархии. Нужно было перейти к выборной монархии. Неправильно, что она и та же семья Романовых 300 лет находится у власти – она деградирует. Последний наследник вообще уже был больной мальчик – наследственная болезнь британских монархических семей. Эта кровь перешла в российскую монархию. Естественно, если монархическая семья гибнет, некому управлять страной», – пояснил он.

Жириновский также добавил, что российская политическая элита к 1917 году себя изжила.

«Революция – кадровый вопрос. Слабовольными были все руководители – и царь, и депутаты, и министры. Хабалов – начальник петроградского гарнизона – близко его там не должно было быть! Начальником петроградского гарнизона должен был быть Лавр Корнилов. Министром внутренних дел должен был быть адмирал Колчак», – считает лидер ЛДПР.

По его мнению, политическая обстановка в то время была такова, что были необходимы системные реформы – точно так же, как и сегодня.

«У нас сколько министров образования сменилось за последние 20 лет – человек 10. Что-нибудь изменилось в образовании в лучшую сторону? Мы меняем людей, а систему не меняем», – подчеркнул он.

В этой связи Жириновский обратил внимание еще на одну историческую закономерность, которая мешала развитию России.

«Они (царское правительство) избрали западное направление. Это ошибочно. Потом советская власть тоже изберет западное направление – это тоже ошибочно. Только сегодня мы повернулись на юг. В стране сейчас находится президент Ирана, недавно приезжал президент Турции. А что к нам Трамп не ездит, французский президент не ездит, Ангела Меркель? Это не наше направление (западное)», – заявил он.

При этом лидер ЛДПР отметил, что русофобия во многом была спровоцирована именно действиями большевиков после Февральской революции.

«С чего началась русофобия? Мы предали Антанту – выходим из союза, бросаем фронт и объявляем перемирие с немцами. Это предательство, вот отсюда пошла русофобия. Мы вызвали ненависть и военном отношении, и в политическом, и в экономическом. Такого не делала ни одна страна в мире», – подчеркнул Жириновский.

Как заявил лидер ЛДПР, самое печально то, что уроки революции 1917 года до сих пор не выучены. «Самый кровавый 20 век. 200 млн (человек) лежит в сырой земле. Какие достижения от этих революций? Она как раз породила самые радикальные и страшные режимы в истории человечества (коммунизм и фашизм). Мы никаких выводов не сделали. Сейчас тоже есть все признаки слабости режима – никакой разницы, только тогда не было антирусских настроений», – сказал Жириновский.

Москва, Мария Вяткина

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