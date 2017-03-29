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Публикации за 29.03.17

Следствие по делу Никиты Белых завершено: ему вменяются взятки на 600 тысяч евро
Никита Белых. Фото с сайта sledcom.ru

Следствие по делу Никиты Белых завершено: ему вменяются взятки на 600 тысяч евро

Следственный комитет отрапортовал о завершении расследования резонансного уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как сообщила пресс-служба ведомства, экс руководитель обвиняется в получении взяток в 2012-2016 годах на общую сумму 600 тысяч евро.

Белых инкриминируется два эпизода получения взятки лично и чрез посредников за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности.

«Сегодня обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий и в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления», – уточнили в СКР.

Как сообщал «Новый День», Белых занимал пост губернатора Кировской области почти восемь лет с 2008 года. 24 июня 2016 года он был задержан с поличным в Москве при получении крупной взятки. Белых отрицал свою вину, настаивая, что деньги предназначались для нужд региона. 27 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора.

В настоящее время Белых содержится по стражей в московском СИЗО.

Москва, Анастасия Смирнова

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