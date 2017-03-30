ДТП в Москве: фура протаранила пассажирский автобус

Публикации за 30.03.17

Сегодня утром на Московской кольцевой автодороге произошла авария: грузовая фура протаранила пассажирский автобус, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло на 19-м километре МКАД в 05:00. Автобус ехал без пассажиров из парка. По предварительным данным, заднюю часть автобуса занесло, и в нее врезалась фура.

На месте аварии был зафиксирован разлив топлива.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.17

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