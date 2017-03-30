NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.03.17

ДТП в Москве: фура протаранила пассажирский автобус

ДТП в Москве: фура протаранила пассажирский автобус

Сегодня утром на Московской кольцевой автодороге произошла авария: грузовая фура протаранила пассажирский автобус, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло на 19-м километре МКАД в 05:00. Автобус ехал без пассажиров из парка. По предварительным данным, заднюю часть автобуса занесло, и в нее врезалась фура.

На месте аварии был зафиксирован разлив топлива.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.17

Весной и летом в армию призовут 142 тысячи россиян. Число призывников сократилось в сравнении с прошлым годом. / Генпрокуратура предложила проверять доходы экс-чиновников. И изымать незаконно нажитое, в том числе у членов их семей. / «Нужны крестьяне, лавочники»: актеров на роли русских ищут для учений НАТО. Обещают платить более 7 тысяч в день.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter