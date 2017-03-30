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Публикации за 30.03.17

Жуткое ДТП в Домодедове: пожарный автомобиль снес остановку с 6 людьми

Жуткое ДТП в Домодедове: пожарный автомобиль снес остановку с 6 людьми

Жуткий дорожный инцидент произошел сегодня возле подмосковного аэропорта «Домодедово». Пожарный автомобиль совершил наезд на целую толпу людей, в результате чего один пешеход погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пожарный автомобиль, который находится в эксплуатации аэропорта, врезался в остановку общественного транспорта, на которой на тот момент находились шестеро граждан. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали и были в тяжелом состоянии экстренно госпитализированы.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства этого инцидента.

По некоторым данным, причиной этой жуткой аварии мог стать гипертонический криз, который случился с водителем в тот самый момент, когда он вел спецтранспорт.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

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