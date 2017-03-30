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Публикации за 30.03.17

Смертельный «квартирный вопрос»: москвич убил дедушку из-за недвижимости

Смертельный «квартирный вопрос»: москвич убил дедушку из-за недвижимости

В Москве арестованы двое мужчин – 27-летние Максим Сазонов и Алексей Шала, подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, который являлся дедом одному из подозреваемых. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, убийство пенсионера было совершено из-за столичной недвижимости.

По версии ведомства, осенью 2014 года Шала со своим приятелем вступили в сговор, направленный на убийство его дедушки 1927 года рождения с целью завладения недвижимым имуществом. Для этого они ввели в заблуждение потерпевшего и отвезли его в одну из деревень Московской области. Там, действуя согласно распределению ролей, соучастники убили пенсионера, после чего скрылись.

В марте 2017 года местонахождение обоих подозреваемых было установлено. В настоящее время по ходатайству следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время планируется предъявить им обвинения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.03.17

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