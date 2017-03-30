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Публикации за 30.03.17

Охрана подмосковного торгового центра избила подростков

Охрана подмосковного торгового центра избила подростков

В Подмосковье полиция проводит проверку по факту избиения подростков сотрудниками охраны торгово-развлекательного комплекса, расположенного в Мытищах, передает .

По данным издания, инцидент произошел в минувший понедельник. В Мытищах охранники ТРЦ «Красный кит» задержали шестерых подростков, во время конфликта один из сотрудников службы безопасности, выражаясь нецензурной бранью, нанес школьнику удар ногой. Сами подростки позднее сообщили, что один из них, проходя возле склада, из любопытства заглянул в приоткрытую дверь.

Следует отметить, что, по словам сотрудников службы безопасности ТРЦ, подростки выломали в дверях замки – именно порча имущества стала причиной этого конфликта.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

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