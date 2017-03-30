СМИ: Собянин узаконил все скандальные стройки

Публикации за 30.03.17

Новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в Москве, на которые будет опираться градостроительная политика столичных сластей в ближайшие годы, предполагает сохранение всех самых скандальных объектов, передает РБК.

28 марта Сергей Собянин сообщил о том, что ПЗЗ в Москве официально утверждены и на их основе до 1 июля будет скорректирован московский Генплан, принятый еще в 2010 году. Документ под названием «Заключение по результатам публичных слушаний по проекту ПЗЗ г. Москвы» был подписан главой столичного стройкомплекса Маратом Хуснуллиным 16 марта. Это 10 980 страниц с таблицами, в которых содержатся предложения москвичей по каждому проекту в рамках ПЗЗ и заключения относительно их целесообразности.

В пятницу, 17 марта, документ был опубликован на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Во вторник, 21 марта, он с сайта исчез. В правительстве Москвы не ответили на запрос РБК о причинах удаления документа с сайта. Как выяснили журналисты издания, власти игнорировали претензии к самым спорным 11 проектам.

В абсолютном большинстве случаев предложения об отмене или ограничении той или иной стройки были отклонены. По всем объектам, в связи с которыми проходили митинги, собирались подписи, происходили стычки с полицией и представителями застройщика, ответ был один: основания для пересмотра решения о строительстве объекта, вызывающего недовольство местных жителей, отсутствуют.

Формулировок отказа в пересмотре спорных проектов несколько. В большинстве случаев отказ мотивирован тем, что решение о начале строительства соответствует градостроительным регламентам и по объекту уже получен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), выданный без нарушений. Другая стандартная мотивировка – предложения жителей «не являются относящимися к предмету публичных слушаний по проекту ПЗЗ», либо жалующиеся ошибаются, считая, что у территории, где уже начаты строительные работы, имеется какой-либо охранный статус.

Подобные заключения, в частности, сделаны в отношении скандальной стройки в сосновом бору на улице Живописной, планов сноса стадиона «Красная стрела» в Лосиноостровском районе и строительства коммерческих апартаментов в Серебряном Бору.

По словам муниципального депутата района Хорошево-Мневники Людмилы Покаместовой, нежелание столичных чиновников учесть требования жителей вызвано тем, что отказать им легче, чем отменить одобренные и начатые застройщиками проекты.

«Чиновники не готовы пересматривать проекты по двум основным причинам, – отмечает собеседница РБК. – Во-первых, они не хотят погрязнуть в судах с девелоперами, во-вторых, стремятся выполнить свой KPI, который заключается в объемах построенных квадратных метров».

Причина такой ситуации кроется в том, что функции местного самоуправления в Москве фактически исполняют госструктуры, считает первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России Артем Кирьянов. В разговоре с РБК он отметил, что муниципальные советники и депутаты «не понимают ни своего функционала, ни обязательств, взятых перед гражданами».

«То, что мы на сегодня видим, носит отчетливый характер волюнтаризма. Решения принимаются без учета всей многослойности и многоукладности жизни [города]. О них жители узнают постфактум», – сказал Кирьянов.

Он отметил, что сейчас общественные слушания не являются обязательными и «необходимо вносить поправки в Градостроительный кодекс России и в 131-й закон о местном самоуправлении, чтобы придать [им] обязательный характер». А пока «публичные слушания принимаются во внимание, но их результат мало кого интересует».

Издание приводит список спорных объектов, которые вызывали нарекания москвичей:

1. Апартаменты вместо сквера (Теплый Стан; ул. Профсоюзная, 128). На месте сквера «Родничок» должен появиться апарт-отель «Коньково». Разрешение на его строительство выдано более десяти лет назад. В ПЗЗ для данного участка сохранены регламенты, соответствующие ранее выданному градостроительному плану (ГПЗУ).

2. Элитный жилой комплекс в сосновом бору (Хорошево-Мневники; ул. Живописная, 21). В Хорошево-Мневниках идет строительство элитного 22-этажного жилого комплекса «Серебряный бор» на границе участка земель особо охраняемой природной территории (ООПТ «Парк Москворецкий»). Все замечания жителей при утверждении ПЗЗ не рекомендованы к учету.

3. Жилой дом вместо детского сада (Северное Измайлово; ул. 11-я Парковая, 46). На территории, предназначенной для детского сада, планируется возведение многоэтажного жилого дома. В ПЗЗ сохранены прежние виды разрешенного использования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование.

4. Жилой комплекс вместо стадиона (Лосиный остров; ул. Шушенская, 8). На месте действующего стадиона «Красная стрела» собираются строить 75-метровый жилой комплекс. Заключение властей после публичных слушаний: ГПЗУ, оформленный ранее на данный земельный участок под строительство жилья, выдан на законных основаниях.

5. Апартаменты в парке «Серебряный Бор» (ул. Таманская, вл. 1). Застройщику выдано разрешение на строительство «Центра водного спорта с комплексом апартаментов на 50 тыс. кв. м», на территории, прилегающей к парку «Серебряный Бор». Мэрия отклонила поступившие при обсуждении ПЗЗ жалобы, отметив, что спорный участок не относится к «Серебряному Бору».

6. Стадион и патриаршее подворье в парке (Южное Тушино; ул. Лодочная). В районе Лодочной изначально была поставлена деревянная часовня. Но затем РПЦ представила проект строительства большого храма – патриаршего подворья. В ходе публичных слушаний было получено десять отрицательных отзывов на строительство храма и стадиона. Все они отклонены.

7. Вырубка деревьев в парке «Кусково». В парке идет вырубка деревьев под строительство автомобильной хорды. Ради этого власти изменили границы природоохранной зоны. Жители предложили их восстановить. Организаторы слушаний пришли к выводу, что изменение границ ООПТ не является предметом ПЗЗ, и не стали учитывать эти предложения.

8. Микрорайон в Салтыковском лесопарке (район Косино-Ухтомский). Жители выступают против жилой застройки, которая может нанести непоправимый вред ООПТ «Салтыковский лесопарк». В ходе публичных слушаний по ПЗЗ получено около 30 отзывов: половина – против строительства этого микрорайона, остальные – с предложениями об ограничениями строительства, в частности по этажности. Все предложения отклонены.

9. Жилой комплекс на территории предполагаемого ядерного могильника (ул. Паршина). Предполагается застройка территории бывшего хлебозавода «Серебряный бор», под которым, как утверждают местные жители, до сих пор находится бетонный саркофаг с ядерными отходами. Как указано в заключении по результатам публичных слушаний, в проекте ПЗЗ для этого участка «установлены градостроительные регламенты, соответствующие действующему ГПЗУ».

10. Торгово-офисный центр в зеленой зоне (район Ясенево). На участок, где сейчас расположена зеленая зона, выдан ГПЗУ под коммерческую застройку. В ходе публичных слушаний поступило предложение частично сохранить рекреационную зону. «Предложения/замечания, относящиеся к предмету публичных слушаний по проекту ПЗЗ, отсутствуют», – говорится в заключении по итогам слушаний.

11. Высотный дом возле парка «Дубки» (Тимирязевский район; Ивановская, 19). Строительство 22-этажного дома с подземной парковкой предполагается на месте детского сада возле парка «Дубки». Замечания и предложения местных жителей, прозвучавшие на слушаниях, не были рекомендованы к учету – «в проекте ПЗЗ установлены градостроительные регламенты, соответствующие действующему ГПЗУ, утвержденному в установленном порядке».

Опрошенные РБК юристы уверены: несмотря на заявления столичных властей, что утвержденные ПЗЗ являются документом, не подлежащим обжалованию и изменению, шанс оспорить или попытаться их изменить все же есть. Нужно идти в суд с жалобой на то должностное лицо, которое подписало этот документ, либо направить соответствующее предложение в специальную городскую комиссию, которая подготовит заключение и далее передаст предложение с заключением для принятия решения о целесообразности внесения изменений в уполномоченный правительством Москвы орган власти».

Впрочем, как показывает практика, шансы изменить решение властей минимальны.

Москва, Анастасия Смирнова

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