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Публикации за 30.03.17

Взрыв в Москве: погибли двое рабочих

Взрыв в Москве: погибли двое рабочих

Сегодня в Москве на территории бывшего завода, расположенного на Рязанском проспекте, в результате нарушения целостности одного из кислородных баллонов погибли двое мужчин, еще двое были госпитализированы. Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств ЧП.

Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Главного следственного управления.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.17

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