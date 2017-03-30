Взрыв в Москве: погибли двое рабочих

Сегодня в Москве на территории бывшего завода, расположенного на Рязанском проспекте, в результате нарушения целостности одного из кислородных баллонов погибли двое мужчин, еще двое были госпитализированы. Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств ЧП.
Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Главного следственного управления.
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 30.03.17
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