СКР возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих

Публикации за 30.03.17

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при погрузо-разгрузочных работах (ч. 3 ст. 216 УК РФ), с результате чего погибли двое человек, и еще двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, сегодня на территории бывшего завода на Рязанском проспекте в результате нарушения целостности одного из кислородных баллонов при разгрузке погибли двое мужчин. Еще двое доставлены в городскую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к происшествию», – уточнили в СКР.

Москва, Март, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Март. Другие новости 30.03.17

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