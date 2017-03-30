В Подмосковье полиция закрыла нарколабораторию, выпускавшую 20 кг амфетамина в месяц

Публикации за 30.03.17

В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в организации лаборатории по производству наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Лаборатория была выявлена на территории одного из дачных участков в Подмосковье. Помещение было оснащено специальным оборудованием, инструментом и реактивами. По данным полицуи, за месяц подозреваемые могли производить до двух десятков килограмм амфетамина, который впоследствии сбывался на территории столичного региона.

Один из задержанных отвечал за производственный процесс, второй – занимался транспортировкой и сбытом. Также у них изъяли специальное оборудование, 1 400 грамм амфетамина, более двухсот грамм конопли и более 15 литров химических веществ, которые применяются в производстве наркотика.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.03.17

Путин раскрыл причину антироссийской истерии в США. И прокомментировал воскресные протесты: «Помните «арабскую весну» и Украину». / Российская экономика попала в «экзотическую» ловушку. … благодаря политике Центробанка РФ. / Чечне все мало: Кадыров спланирует с Медведевым содержание республики. И попросит увеличения дотаций. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»