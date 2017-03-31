На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек: погиб мужчина

Публикации за 31.03.17

Сегодня утром на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении электричек в сторону Москвы. Как сообщила пресс-служба МЖД, причиной стало ЧП с мужчиной, который погиб под колесами поезда.

Инцидент случился в 10:40 на станции «Фили». По предварительной информации, мужчина, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, находился на путях перед приближающимся поездом.

«Машинист электропоезда №6016, следовавшего в Москву, применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки и наезда, к сожалению, избежать не удалось. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы», – отметили в пресс-служба МЖД.

На место ЧП были вызваны сотрудники правоохранительных органов, по рекомендации которых на период оперативных мероприятий с 11:00 по этому пути приостановлено движение поездов в сторону Москвы. К 11:59 движение было восстановлено.

Москва, Светлана Антонова

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