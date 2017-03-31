В Люберцах у главного таможенного инспектора угнали внедорожник за 2,5 млн

Публикации за 31.03.17

Неизвестные злоумышленники похитили элитный внедорожник модели Land Rover Discovery, стоимость которого оценивается примерно в 2,5 млн рублей, передает канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в местное отделение полиции поступило заявление от жительницы Люберец, которая заявила, что неизвестные похитили принадлежащий ей дорогостоящий внедорожник возле дома на Парковой улице. Пострадавшая, как оказалось, является главным таможенным инспектором ЦАТ ФТС РФ.

На данный момент стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

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