NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.03.17

В Люберцах у главного таможенного инспектора угнали внедорожник за 2,5 млн

В Люберцах у главного таможенного инспектора угнали внедорожник за 2,5 млн

Неизвестные злоумышленники похитили элитный внедорожник модели Land Rover Discovery, стоимость которого оценивается примерно в 2,5 млн рублей, передает канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в местное отделение полиции поступило заявление от жительницы Люберец, которая заявила, что неизвестные похитили принадлежащий ей дорогостоящий внедорожник возле дома на Парковой улице. Пострадавшая, как оказалось, является главным таможенным инспектором ЦАТ ФТС РФ.

На данный момент стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

Глава Адвокатской палаты Московской области заподозрен в плагиате при написании диссертации. / На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек: погиб мужчина. / Евгений Плющенко окончательно ушел из большого спорта. Сказались травмы позвоночника.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter