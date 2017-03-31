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Публикации за 31.03.17

В Химках с высоты 11 этажа сорвался лифт с пассажирами

В Химках с высоты 11 этажа сорвался лифт с пассажирами

Наполненный людьми лифт в 20-этажном доме в Химках пролетел не менее четырех этажей, прежде чем сработала система экстренного торможения. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передает .

По данным издания, инцидент произошел в 1-ом подъезде дома №2 на Железнодорожной улице вечером во вторник. Лифт начал падать на 11-ом этаже и остановился только на 7-ом.

«Мы ехали впятером, женщины начали кричать. Примерно пять секунд было ощущение невесомости, словно в самолете, который попал в воздушную яму. Скорее всего, сработала система торможения. Потом еще минут 20 пришлось простоять в кабине. Кто-то наверху вызвал лифт, он проехал на половину этажа, и нам удалось выбраться», – сообщил один из непосредственных участников этих событий, который в тот момент оказался в кабине лифта.

Аварийную службу пришлось вызывать соседям, потому как в кабине лифта связь не работает. Специалисты, после обследования лифта, заявили, что он совершенно исправен и может эксплуатироваться дальше.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

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