В Сергиевом Посаде посреди дороги загорелся грузовик

Публикации за 31.03.17

Бортовой грузовой автомобиль «ЗИЛ» неожиданно воспламенился на проспекте Красной Армии возле Дворца культуры в Сергиевом Посаде. В результате этого происшествия улицу перекрыли почти на полчаса, что привело к образованию большой пробки, пишут «Сергиевские ведомости».

Отмечается, что пожар начался в моторном отсеке грузовика в 11 часов 45 минут, когда он подъезжал к пересечению проспекта с Бероунской улицей. Водитель пытался самостоятельно сбить пламя, в этом ему помогали другие автомобилисты, однако справиться с огнем своими силами не удалось, и пришлось вызывать пожарных.

Из-за риска взрыва топливного бака сотрудники автоинспекции перекрыли движение по проспекту, тем самым, образовав большую пробку, которая наблюдалась еще в течение часа после пожара.

Сообщается, что пострадавших в этом происшествии нет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

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