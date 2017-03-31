Дело о крупном мошенничестве в Подмосковье дошло до суда

Публикации за 31.03.17

В муниципальное управления МВД «Одинцовское» поступило заявление от представителя одного из коммерческих предприятий, который сообщил о мошенничестве со стороны генерального директора фирмы. Общая сумма ущерба оценивается в 8,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Следователи установили, что 62-летний москвич, занимая должность главы коммерческой организации, воспользовался подложными документами для переоформления на свое имя земельного участка с недвижимым имуществом, принадлежащим предприятию, после чего продал это имущество.

Впоследствии сотрудники полиции доказали причастность мужчины к совершению еще одного подобного преступления. В этом случае речь идет о подлоге при заключении договора купли-продажи, в результате чего мошенник получил от клиента денежные средства в размере более полутора миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд.

Москва, Алексей Васильев

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