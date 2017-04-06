Верблюд укусил беременную жительницу Подмосковья

Публикации за 06.04.17

В подмосковных Мытищах домашний верблюд по кличке Миша укусил за руку беременную местную жительницу. Девушка прогуливалась по лесному массиву и внезапно наткнулась на столь экзотическое животное, передает телеканал «360».

Как сообщается, один из жителей Беляиново уже три года держит на своем подворье в небольшом специальном вольере двух верблюдов. Иногда животных выпускают, чтобы они могли самостоятельно гулять по окрестностям. В этот раз они сумели забрести в расположенный недалеко лесной массив, где в это время прогуливались две девушки, одна из которых, заметив экзотическое животное, попыталась сфотографироваться с ним, однако была укушена недовольным верблюдом.

Агрессивное поведение самца его владелец объяснил брачным периодом, дескать, верблюд таким образом пытается защитить вторую особь, которая является самкой.

Об этом происшествии стало известно сотрудникам полиции, которые сообщили о нем специалистам территориального отдела Госадмтехнадзора по региону.

Теперь владельцу животных придется выплатить штраф в размере 200 рублей. Кроме того, мужчину обязали обустроить для экзотических животных более просторный вольер.

Как сообщал ранее «Новый День», гуляющие верблюды уже давно пугают жителей Мытищинского района.

Москва, Алексей Васильев

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