NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.04.17

Верблюд укусил беременную жительницу Подмосковья

Верблюд укусил беременную жительницу Подмосковья

В подмосковных Мытищах домашний верблюд по кличке Миша укусил за руку беременную местную жительницу. Девушка прогуливалась по лесному массиву и внезапно наткнулась на столь экзотическое животное, передает телеканал «360».

Как сообщается, один из жителей Беляиново уже три года держит на своем подворье в небольшом специальном вольере двух верблюдов. Иногда животных выпускают, чтобы они могли самостоятельно гулять по окрестностям. В этот раз они сумели забрести в расположенный недалеко лесной массив, где в это время прогуливались две девушки, одна из которых, заметив экзотическое животное, попыталась сфотографироваться с ним, однако была укушена недовольным верблюдом.

Агрессивное поведение самца его владелец объяснил брачным периодом, дескать, верблюд таким образом пытается защитить вторую особь, которая является самкой.

Об этом происшествии стало известно сотрудникам полиции, которые сообщили о нем специалистам территориального отдела Госадмтехнадзора по региону.

Теперь владельцу животных придется выплатить штраф в размере 200 рублей. Кроме того, мужчину обязали обустроить для экзотических животных более просторный вольер.

Как сообщал ранее «Новый День», гуляющие верблюды уже давно пугают жителей Мытищинского района.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФА. / Более трети россиян поддерживают антикоррупционные митинги и столько же не одобряют. Четверть населения уверена, что они оплачены. / Россия заняла четвертое место среди самых курящих стран мира. За 2015 год от никотина погибли 283 тысячи человек.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter