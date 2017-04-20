Американские спецслужбы нашли «документы» о влиянии Кремля на выборы в США / Бывший глава СВР назвал это неудачной бесплатной рекламой

Публикации за 20.04.17

Вывод американских спецлужб о влиянии России на выборы в США основывается на документах, которые были разработаны Российским институтом стратегических исследований (РИСИ), выяснило агентство Reuters. Однако в институте сочли эти обвинения безосновательным и бесплатной рекламой, которую не хотелось бы заносить себе в актив.

Семеро собеседников Reuters сообщили агентству подробности об этих документах на условиях анонимности. Согласно этим данным, которые публикует РБК, сотрудниками РИСИ были разработаны два стратегических документа. Первый из них в июне 2016 года, и он не был адресован кому-то конкретно и распространялся «на высшем уровне» российского правительства.

В документе содержались общие рекомендации начать пропагандистскую кампанию. Ее целью было «побудить избирателей США выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем администрация президента Барака Обамы». Эту кампанию должны были запустить государственные российские информационные агентства и поддержать пользователи в социальных сетях.

Сообщается, что этот июньский документ стал продолжением намеченной еще в марте 2016 года стратегии Кремля по распространению позитивных сообщений и сюжетов о Дональде Трампе, который тогда был одним из нескольких претендентов на пост президента США от Республиканской партии, на базе телеканала RT и информационного агентства Sputnik.

Второй документ был подготовлен в октябре. В нем было указано, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, скорее всего, победит на выборах. В этой связи составители рекомендовали свернуть «пропагандистскую кампанию» по популяризации кандидата «с более мягкой» позицией по отношению к России и сосредоточить силы на том, чтобы распространять сообщения о нарушениях на выборах в США. Этот шаг, по данным источников Reuters, должен был подорвать легитимность избирательной системы США в целом и дискредитировать президентство Клинтон.

Официальные лица в разведке США отказались комментировать документы, оказавшиеся в распоряжении Reuters. Представитель RT не ответил на запрос агентства о комментарии, а представитель Sputnik заявил, что обвинения в причастности к «кремлевской кампании» являются «абсолютной ложью».

Российский институт стратегических исследований – государственное научное бюджетное учреждение, учрежденное президентом России в 1992 году. Согласно информации с официального сайта института его главная задача – информационное обеспечение администрации президента России, Совета Федерации и Государственной думы, Совета безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур.

Директор РИСИ Михаил Фрадков, занимавший ранее пост главы Службы внешней разведки, уже отреагировал на эти обвинения. По его словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», «попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути».

«Можно было бы вообще не реагировать и зачесть событие в усилия по презентации РИСИ по ходу проводимой сейчас в Институте реорганизации. Но даже и реклама, построенная на дезинформации, это не то, что хотелось бы записывать в свой актив», – сказал он.

По словам Фрадкова, которые приводит «Московский комсомолец», «это всё наводит на мысль, что РИСИ начинает кому-то мешать».

«Глубокие аналитические исследования и построенные на их базе прогнозы в нынешней международной обстановке как никогда нужны для всех», – подчеркнул он и добавил, что даже высокой квалификации специалистов РИСИ недостаточно для того, чтобы «проворачивать» подготовленные информационные операции.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.04.17

Подешевевшая нефть снова приподняла курс доллара. / В Москве бизнесмен застрелил бывшего компаньона: из-за финансовых разногласий. / СМИ: Сирия «упрятала» свои военные самолеты у российской авиабазы. «Асад ищет защиты у Кремля». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»