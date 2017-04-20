В России господствует «государственный капитализм попустительства» / Нобелевский лауреат по экономике оценил реформаторские усилия Кремля

Публикации за 20.04.17

Россия за 25 лет после распада Советского союза не смогла эволюционировать до страны со статусом «нормальной» рыночной экономикой. Об этом говорится в статье Нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица, опубликованной во французской газете Les Echos.

«Россия эволюционировала не до статуса «нормальной» рыночной экономики, а, скорее, до формы государственного капитализма попустительства», – пишет американский экономист, передает RNS.

По оценке эксперта, Россия и многие другие страны с переходной экономикой отстают как никогда по сравнению с развитыми странами. ВВП некоторых таких государств ниже, чем в начале переходного процесса.

Стиглиц обратил внимание, что Россия, некогда имевшая статус второй супердержавы мира (после США), сейчас имеет ВВП, эквивалентный примерно 40% экономики Германии и чуть большие 50% ВВП Франции, а по продолжительности жизни РФ занимает 153-е место в мире, «отставая от Гондураса и Казахстана».

Эксперт также отметил, что по доходам на душу населения (паритету покупательной способности) Россия – на 73-й позиции, что «гораздо ниже, чем показатели бывших сателлитов СССР в Центральной и Восточной Европе».

«Спустя четверть века после начала переходного периода, те, кто утверждали, что права частной собственности приведут к созданию правового государства, вынуждены признать свою неправоту», – резюмировал Стиглиц.

Как сообщал «Новый День», в сентябре прошлого года похожие выводы были сделаны в докладе Федеральной антимонопольной службы, которая констатировала, что в России сложился «государственно-монополистический капитализм». Отмечалось, что государство стремительно наращивает присутствие в экономике: вклад его и госкомпаний в ВВП вырос до 70% в 2015 году – с 35% в 2005-м. Как заявил тогда глава ФАС Игорь Артемьев, в докладе содержится «много неприятного» для правительства РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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