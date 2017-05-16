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Публикации за 16.05.17

СМИ: В Подмосковье врач-психиатр набросился на больного

СМИ: В Подмосковье врач-психиатр набросился на больного

В сети опубликован видеоролик, на котором показано нападение на одного из пациентов психоневрологического интерната в подмосковном Звенигороде, переедет телеканал «Рен-ТВ».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, который предположительно является врачом, стягивает с пациента одеяло, сразу после чего начинается настоящая потасовка. После этого нападавший набросился на пациента с еще большим остервенением и вцепился в его волосы.

Впрочем, пока получить официальные комментарии по поводу этого видео у официальных лиц не удалось. Пока должность и личность нападавшего точно не установлена.

Москва, Алексей Васильев

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