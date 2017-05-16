СКР организовал проверку звенигородского интерната, где была избита женщина

Публикации за 16.05.17

Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по публикации в СМИ о совершении противоправных действий сотрудниками психоневрологического интерната в Звенигороде организована проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Сюжет о том, что сотрудники ГБСУ СО МО «Звенигородский психоневрологический интернат» совершают насильственные действия, причиняющие физическую боль, в отношении проживающих в интернате лиц, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов.

В рамках проверки следователями СКР будет дана всесторонняя правовая оценка действиям сотрудников интерната, определены степень, тяжесть и характер вреда, причиненного проживающим в интернате лицам.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.17

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