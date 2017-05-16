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Публикации за 16.05.17

СКР организовал проверку звенигородского интерната, где была избита женщина

СКР организовал проверку звенигородского интерната, где была избита женщина

Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по публикации в СМИ о совершении противоправных действий сотрудниками психоневрологического интерната в Звенигороде организована проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Сюжет о том, что сотрудники ГБСУ СО МО «Звенигородский психоневрологический интернат» совершают насильственные действия, причиняющие физическую боль, в отношении проживающих в интернате лиц, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов.

В рамках проверки следователями СКР будет дана всесторонняя правовая оценка действиям сотрудников интерната, определены степень, тяжесть и характер вреда, причиненного проживающим в интернате лицам.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.17

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