Рублю прогнозируют «горячее» лето

Публикации за 19.05.17

Сегодня на фоне подъема мировых цен на нефть американская и европейская валюты вновь подешевели по отношению к российскому рублю. На торгах на Московской бирже курс доллара вплотную приблизился к отметке 57 рублей, евро так же снизился почти на 30 копеек. Между тем аналитики предупреждают, что в нынешних условиях предстоящее лето для отечественной валюты может оказаться очень горячим.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России при назначении официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс доллара подешевел почти на 30 копеек до 57,1602 рубля, хотя в ходе торгов достигал отметки 57,03. В то же время евро торговался вблизи уровня в 60,6 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,4683 рубля, евро – 63,9967.

Основным поводом для укрепления российской валюты стал рост нефтяных котировок. Североморское «черное золото» подорожало до $53 за баррель, американская нефть марки WTI – до $50 за баррель.

Как полагают эксперты, в перспективе в нынешних условиях отечественная валюта все же рискует заметно подешеветь. Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский отметил в своем обзоре, что Центробанк РФ до недавнего времени оставался последним бастионом, защищавшим «сильный рубль» для снижения инфляции, но эта ситуация может измениться.

Он напомнил, что весной 2015 года так же при относительно благоприятной внешней конъюнктуре глава Центробанка Эльвира Набиуллина озвучила для международных резервов цель в $500 млрд. Цель по инфляции была приоритетна, а цель по резервам ей противоречила: покупка валюты ЦБ с целью пополнения резервов ведется за непосредственно эмитируемые Центробанком рубли, что оказывает инфляционное давление.

«Когда Центробанк, воспользовавшись временной стабильностью сырьевого рынка весной 2015-го и поддавшись на давление правительства, стал наращивать валютные резервы, это остановило укрепление рубля примерно на тех же уровнях относительно цены нефть, на которых рубль находится в последнее время – несколько ниже 3000 рублей за баррель», – обратил внимание Голубовский.

По его оценке, сегодня история 2015 года вполне может повториться, тем более что для этого есть одна совершенно явная предпосылка: если верить последним данным Росстата, цель Центробанка по инфляции почти достигнута.

«Это значит, что теперь можно переходить к решению задачи наполнения резервов. Дороговизна рубля по отношению к нефти обусловлена притоком капитала в российский долговой рынок, приток капитала провоцировался высокой доходностью, которую давала высокая ставка и дорожающий рубль. И то, и другое поддерживалось политикой Центробанка, так как сильный рубль способствует снижению инфляции. Если Центробанк перейдет к решению второй задачи – восполнения валютных резервов – как минимум уйдет фактор растущего курса. А если учесть, что в последнее время вслед за инфляцией Центробанк и достаточно активно снижает ключевую ставку на фоне намерений ФРС США ужесточать денежную политику, снижается и привлекательность высокой процентной доходности», – пишет эксперт в своем обзоре.

Как отметил Голубовский, охлаждение интереса к рублю уже чувствуется явно. Несмотря на длительный перерыв в виде майских праздников, спрос на ОФЗ на последних аукционах Минфина оказался очень скромным притом, что средневзвешенная доходность по 16-летним облигациям составила чуть менее 8%.

«Если нефть не окажет рублю сильной поддержки, как минимум можно говорить о том, что укрепление рубля закончится. А поскольку на валютном рынке нет ничего постоянного, вслед за укреплением, которое длится уже около полутора лет, начнется фаза ослабления», – прогнозирует эксперт.

По его мнению, в худшем случае может повториться сценарий 2015-го года, когда Центробанк неудачно вышел со своими интервенциями против рубля на валютный рынок как раз в тот момент, когда цены на нефть, закончив восстановление, устремились к новым минимумам.

«Тогда Центробанк не просто остановил укрепление рубля, но и задал своими интервенциями новый импульс к его девальвации, которая увела рубль на новые исторические минимумы», – констатировал Голубовский.

Как отметил аналитик, учитывая то, что дифференциал доходности между рублем и долларом сегодня существенно ниже, чем в 2015 году, а политические риски, связанные с непредсказуемым и скандальным президентом США Дональдом Трампом, стали ощутимо выше, а сама Россия вступает в предвыборный политический сезон, лето 2017-го может оказаться для пары USD/RUB «горячее» лета 2015-го.

Голубовский также напомнил, что российскому бюджету, в котором заложен курс 67 – 68 рублей за доллар при нефти по $40 за баррель, нужен относительно слабый рубль.

«Бюджет, в котором дефицит тем меньше, чем выше стоимость барреля нефти в рублях, сводился бы без дефицита при стоимости барреля нефти марки Brent в районе 3500 – 3600. Т.е. по отношению к нефти рублю с точки зрения любого чиновника правительства неплохо было бы подешеветь к нефти на 20% от текущих значений в районе 2900 – 3000. Это значит, что для Brent в районе $50 за баррель полностью комфортный курс рубля должен составлять 70 рублей за доллар, а вовсе не 55 – 57, который наблюдается в последнее время», – отметил эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.05.17

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