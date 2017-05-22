ЧП в Подмосковье: качели убили 8-летнюю девочку

Публикации за 22.05.17

В подмосковном Ступинском районе Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 8-летнего ребенка на игровой детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Сообщение о ЧП поступило вечером в минувшую субботу в полицию Ступинского района Как удалось установить, погибшая девочка находилась на детской площадке возле одного из жилых домов на Советской улице в селе Старая Ситня. Школьница качалась на качели, однако в один из моментов упала с нее, после чего, возвращающееся по инерции сиденье нанесло ей сильный удар по голове. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок погиб на месте происшествия.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.

Москва, Алексей Васильев

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