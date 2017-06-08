СКР: К гибели ребенка от удара качели привела халатность коммунальщиков

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели 8-летнего ребенка от удара качели на детской площадке. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, случившееся расценено как халатность со стороны по неустановленных должностных лиц администрации Ступинского муниципального района и МУП ПТО ЖКХ.

Ранее сообщалось, что вечером 20 мая в правоохранительные органы поступила информация о гибели 8-летнего ребенка на детской площадке около одного из домов на улице Советской села Старая Ситня.

Как установлено следствием, девочка упала, катаясь на качелях, после чего возвращающимся по инерции сиденьем качелей ей был причинен удар по голове. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия.

В СКР подчеркнули, что трагедия произошла потому, что должностные лица администрации Ступинского района и местного МУП ПТО ЖКХ не обеспечили надлежащего исполнения своих обязанностей по техническому обслуживанию и эксплуатации детского игрового комплекса – качелей «Гамак». В частности, были нарушены нормы соответствующего ГОСТ о запрете жестких элементов подвеса, что повлекло смерть ребенка.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий с целью установления всех обстоятельств преступления и конкретных лиц, его совершивших», – отметили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.17

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