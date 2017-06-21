Мальчик был пьян: повторная экспертиза подтвердила алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

Погибший в результате резонансного ДТП в Балашихе мальчик, в крови которого первоначально экспертиза нашла лошадиную дозу алкоголя, все-таки был пьян. Повторное исследование подтвердила изначальные выводы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Следователями были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему.

В ведомстве отметили, что также произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови погибшего мальчика. «Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь», – говорится в сообщении СКР.

Ранее ведомством было возбуждено уголовное дело по факту дачи экспертного заключения об алкогольном опьянении погибшего мальчика – о халатности (ст. 293 УК РФ). В крови ребенка было обнаружено содержание этилового спирта 2,7% промилле.

Теперь в рамках расследования уголовного дела следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

Как сообщал ранее «Новый День», ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте ЧП. Женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris, – 31-летняя Ольга Алисова, которая работает в одном из подмосковных салонов салона связи и замужем за членом местной криминальной группировки.В середине июня этот инцидент оказался в центре скандала после того как стало известно о заключении эксперта о том, что мальчик был пьян.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.17

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