В Москве возбуждено уголовное дело о гибели 5 рабочих в канализационной трубе

В Москве пятеро рабочих погибли при выполнении канализационных работ. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 22 июня примерно в 16 часов. В канализационном люке на улице Боженко были обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации.

Москва, Мария Вяткина

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