В Москве возбуждено уголовное дело о гибели 5 рабочих в канализационной трубе

В Москве пятеро рабочих погибли при выполнении канализационных работ. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, ЧП произошло 22 июня примерно в 16 часов. В канализационном люке на улице Боженко были обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 23.06.17
Туристов предупредили о вспышках сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш. / «Время почти истекло»: Роскомнадзор вновь грозит Telegram блокировкой. / Половина россиян недовольна социальным обслуживанием. В соццентрах работают некомпетентные сотрудники, а сбор справок становится непреодолимым барьером. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»