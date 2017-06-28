В Подмосковье теперь новая «мусорная столица»: отходы из Балашихи перевозят в Люберцы

Скандал с полигоном бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, о котором стало известно президенту РФ Владимиру Путину, получил новое резонансное продолжение. Теперь мусор с этой свалки по решению властей перевозят в соседние Люберцы. В городе готовится массовый протест.

Как показывают события последних дней, власти занимаются только маскировкой «мусорной» проблемы – отходы перевозят с одного полигона на другой, и теперь превращают соседние Балашихе Люберцы в «мусорную столицу региона».

По словам жителей Люберецкого района, после экстренного закрытия свалки «Кучино» на прошлой неделе, они заметили, что количество мусора, вывозимого на местный полигон ТБО «Торбеево», существенно возросло. При этом самосвалы начали выгружать отходы и на несанкционированной свалке вблизи жилых домов.

«Нагрузка возросла резко. Мало того, они скидывают мусор на территорию, которая вообще еще не санкционирована. Нет ни табличек, ничего, но туда поехали кучи машин, уже вовсю везут мусор», – сообщила корреспонденту РИА «Новый День» представитель инициативной группы жителей Люберец Наталья Малиновская.

Как выяснилось, после того как в 2017 года посёлки и городские поселения Люберецкого района были объединены в городской округ Люберцы, был запущен процесс изменения правил землепользования и застройки.

При этом большой участок территории, площадью приблизительно 100 гектаров – в два раза больше свалки ТБО «Торбеево», был незаконно «выделен» под зону объектов обращения с отходами – без одобрения местных жителей, как это требуется по законодательству. При этом жители Люберец неоднократно жаловались, что на эту территорию с 2011 неизвестные вывозят мусор.

«По результатам многочисленных проверок инициативной группе было сказано, что на территории производится «рекультивация». Теперь, видимо, свалку решили узаконить», – говорится в петиции жителей на сайте Change.org с обращением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе городского округа Владимиру Ружицкому,а также президенту РФ Владимиру Путину и уполномоченным ведомствам.

В петиции отмечается, участок находится в середине района и в 500 метрах от поселка Томилино, микрорайона Коренево городского поселения Красково. При этом в посёлках ведётся активное строительство жилых домов.

Кроме этого, всего трёх километрах от планируемого полигона ТБО находится Детский Туберкулёзный санаторий и Детский санаторий Министерства иностранных дел.

Авторы петиции подчеркивают, что попытки узаконить вторую официальную свалку в пределах одного поселения Красково ведет к социальному напряжению.

В этой связи Малиновская подчеркнула в комментарии РИА «Новый День», что местные жители планируют активно встать на защиту своего района.

«У нас в воскресенье состоится встреча с депутатом Василием Бызовым. Я еще понимаю, что можно делать свалку там, где люди не живут, но нет там, где десятки тысяч жителей», – обратила внимание она.

Листовки-приглашения призывают «всех неравнодушных жителей» прийти на собрание и гласят: «Свалка Балашихи переехала в Люберцы. Мы становимся мусорной столицей региона», «Ну дадим нас убивать», «Народ против свалки».

Стоит также отметить, что жители Люберец опасаются и того, что в связи с московской реновацией жилья нагрузка на местные мусорные полигоны увеличится еще сильнее, и экологическая обстановка станет еще хуже.

Напомним, жители Балашихи пожаловались президенту РФ на огромную свалку рядом со своими домами ходе «прямой линии». Граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него. В этот же день стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность «собственному желанию».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.17

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