«Мы не отхожее место!» Люберцы выиграли «мусорную битву» с властями Местные жители выступили против новых свалок и за закрытие полигона «Торбеево» (ФОТО)

Жители городского округа Люберцы активно борются против того, чтобы стать «мусорной столицей Подмосковья». В воскресенье, как передает корреспондент РИА «Новый День», около местного дома культуры прошел митинг за закрытие полигона бытовых отходов «Торбеево» и против градостроительной политики подмосковных властей.

Как пояснила представитель инициативной группы, жительница поселка Красково Наталья Малиновская, протест начался после того, как две недели назад местные жители узнали, что рядом с их домами планируется открыть новую свалку на территории 100 гектаров. В ответ местная администрация, наученная горьким опытом подмосковной Балашихи, оперативно пошла на уступки и пообещала не открывать новый мусорный полигон.

«Это позитивное движение, это тот самый диалог, который должен происходить между обществом и властью. Но проблема в том, что в тишине, абсолютно никого не предупреждая, администрация целый месяц согласовывает свалку – это недопустимо», – подчеркнула Малиновская.

Ее сын, ученик местной школы Егор так же выступил на митинге. «Я узнал о том, что ни директор, ни администрация, ни общая власть не против создания (свалки). Я пока ребенок и права выбирать не имею, за меня это делают взрослые. Как я могу доверять тем взрослым, которые были готовы отравить мою и вашу жизни?» – сказал школьник.

Один из организаторов митинга, первый секретарь люберецкого отделения КПРФ Василий Бызов в своем выступлении обратил внимание, что только после того, как вспыхнул пожар «народного недовольства», власти пошли навстречу местным жителям.

«Если бы мы с вами промолчали, эта зона в сто гектаров рядом с Красково так бы и осталась зоной обращения с отходами. Мы с инициативной группой жителей съездили в управление архитектуры Московской области, встретились с ее руководителем, высказали все свои вопросы по этому проекту. И только тогда он нас заверил, что эту зону (зону обращения с отходами) поменяют на другую. Мы предложили сделать ее рекреационной – зоной отдыха: высадить деревня, сделать парк. На это руководитель сказал, что нужно посмотреть, в какой собственности находится земля, но по крайне мере пообещал, что такой (мусорной) зоны на этом участке не будет», – сказал Бызов.

В то же время он подчеркнул, что «выиграно только сражение, а не битва». «Надо держать ухо востро, чтобы власти опять не покусились на землю», – призвал он жителей.

При этом он выразил сомнение, что обещания администрации закрыть действующий полигон «Торбеево» действительно будут реализованы. «Мы с вами знаем, за 20 лет существования этой свалки ее уже несколько раз обещали закрыть, но она до сих пор работает», – пояснил он.

«Мы требуем, чтобы к концу 17 года торбеевскую свалку тоже закрыли», – подчеркнул Бызов.

Он отметил, что на закрытие любой свалки требуется время. «Я против того, что закрыли кучинский полигон (в Балашихе) за 1 сутки. Куда мусоровозам деваться? Их потом по нашим близлежащим лесам выискивали», – отметил депутат.

Кроме этого, Бызов призвал власти ввести мораторий на строительство многоэтажек в городском округе, так как это также негативно скажется на экологической обстановке района, повлечет за собой дополнительную нагрузку на инфраструктуру и приведет к новому транспортному коллапсу.

«По проекту запланировано строительство высотного жилья на 5 млн кв метров. Это практически на 200 тысяч новых жителей городского округа? Куда это все поедет? Требуем, чтобы ввели мораторий на многоэтажное строительство», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», волнения в Люберцах начались, когда на местный полигон ТБО «Торбеево» после закрытия соседней свалки «Кучино» в Балашихе, резко возросла нагрузка.

Как говорят местные жители, мусор стали вывозить на большой участок вблизи жилых домов, который был незаконно выделен под зону объектов обращения с отходами – без одобрения местных жителей, как это требуется по законодательству.

Ранее жители Люберец опубликовали на сайте Change.org петицию с обращением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе городского округа Владимиру Ружицкому, а также президенту РФ Владимиру Путину и уполномоченным ведомствам с просьбой предотвратить появление новой свалки в районе. За сутки она набрала уже более 2300 подписей.

Напомним, проблема свалок в Подмосковье вскрылась после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на свалку, которая находится рядом с их домами.

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него. В этот же день стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность «собственному желанию».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.07.17

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