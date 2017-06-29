Жителей Люберец опять накормили «мусорными» обещаниями В местной администрации испугались повторения отставного скандала в Балашихе

Администрация Люберец оперативно отреагировала на зарождающееся протестное настроение местных жителей, которые опасаются, что их подмосковный город превратится в новую «мусорную столицу» Подмосковья. Как заверил глава городского округа Владимир Ружицкий, действующий полигон «Торбеево» будет закрыт к 2020 году, а открывать новый – якобы не планируется.

«Других полигонов в городском округе не появится. Люберцы – это зеленая зона, это легкие столицы», – цитирует Ружицкого «Интерфакс».

Кроме этого, глава округа также особо отметил, что ни одного транспортного средства со скандально известной балашихинской свалки «Кучино» не было перераспределено в Люберцы.

Между тем, по мнению первого секретаря люберецкого отделения КПРФ Василия Бызова, только слов, чтобы успокоить жителей Люберец, будет недостаточно – люди ждут конкретных действий властей.

«У населения всегда опасения есть по этому поводу. Проект планировки и застройки городского округа предусматривает рядом с поселком Коренево территорию для обращения с отходами. Мы будем отстаивать, чтобы у этой проектируемой зоны поменяли назначение – допустим, сделали рекреационную зону», – подчеркнул Бызов в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День».

Он сообщил, что в Люберцах 9 июля запланирован митинг, в ходе которого люди смогут выразить свой протест не только по поводу нарастающей экологической проблемы, но и в целом о градостроительной политике властей, «когда в основном делается упор на многоэтажном, многоквартирной застройку», без учета мнения граждан.

«Мы идем законным путем, мы должны уведомить за 10-15 дней. Вчера я подал уведомление на 9 июля», – отметил Бызов.

Он подчеркнул, что к этому времени уже будет известно, действительно ли мусор со свалки в Балашихе не был перевезен в Люберцы.

«Точной информации сейчас нет. Но до 9 числа точно это выясним», – заверил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в Люберцах готовится массовый протест после того как на местный полигон ТБО «Торбеево», где после закрытия соседней свалки «Кучино» в Балашихе резко возросла нагрузка.

Как говорят местные жители, мусор стали вывозить на большой участок вблизи жилых домов, который был незаконно выделен под зону объектов обращения с отходами – без одобрения местных жителей, как это требуется по законодательству.

Накануне жители Люберец опубликовали на сайте Change.org петицию с обращением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе городского округа Владимиру Ружицкому, а также президенту РФ Владимиру Путину и уполномоченным ведомствам с просьбой предотвратить появление новой свалки в районе. За сутки она набрала уже более 2300 подписей.

Напомним, проблема свалок в Подмосковье вскрылась после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на свалку, которая находится рядом с их домами.

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него. В этот же день стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность «собственному желанию».

Москва, Мария Вяткина

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