Москвич до смерти избил 2-летнего сына

В Москве 2-летний ребенок умер в результате побоев от рук собственного отца. Чудовищный случай произошел 10 июля в квартире одного из домов на западе столицы.

По данным следствия, 29-летний мужчина «нанес сыну сожительницы несколько ударов руками по различным частям тела». Малыш скончался на следующий день от полученных повреждений, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

При этом мать мальчика утверждает, что мужчина – биологический отец погибшего ребенка.

Он уже задержан, с ним проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ребенка).

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.17

Дело Немцова: гособвинение запросило для Дадаева пожизненный срок. / Цензура к выборам: соцсети обложат миллионными штрафами. / Госдума одобрила привилегии для украинцев, желающих получить гражданство РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»