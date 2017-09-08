Обрушение «Союза» в Балашихе: пять человек госпитализированы

В подмосковной Балашихе после обрушения стены бывшего кинотеатра «Союз» госпитализированы пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на главу регионального Минздрава Дмитрия Маркова.

По уточненным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек, один из которых был отпущен после осмотра медиками. Состояние госпитализированных оценивается как средняя степень тяжести. Они доставлены в Балашихинскую центральную районную больницу, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, сегодня около 11:00 в Балашихе на улице Фадеева обрушались стена бывшего кинотеатра «Союз», здание которого находилось на реконструкции. По предварительным данным, которые приводит источник «Интерфакса», строители могли отступить от технологии и недостаточно укрепить конструкцию, недооценив ее ветхость, либо сэкономив.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.17

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