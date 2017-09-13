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Замяли? Суд освободил владельца обрушившегося кинотеатра в Балашихе

Замяли? Суд освободил владельца обрушившегося кинотеатра в Балашихе
Место ЧП. Фото пресс-службы подмосковного главка МЧС

Балашихинский суд освободил собственника кинотеатра «Союз», где на прошлой неделе в результате обрушения стены ранения получили несколько человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Таким образом, ходатайство следствия об избрании в отношении мужчины Тимонина меры пресечения в виде ареста было отклонено, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ЧП в Балашихе произошло 8 сентября около 11 часов утра. При проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания, произошло обрушение части несущей стены. В результате пострадало несколько человек, в том числе ребенок, 2010 года рождения. Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стопы. Кроме того, в больницу попали еще двое, состояние которых оценивалось как удовлетворительное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

11 сентября стало известно, что собственник кинотеатра – 39-летний житель города Электросталь был задержан.

Москва, Мария Вяткина

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