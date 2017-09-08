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Обрушение кинотеатра в Балашихе: СКР возбудил уголовное дело

Обрушение кинотеатра в Балашихе: СКР возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения стены бывшего кинотеатра «Союз» в Балашихе, в результате чего ранения получили несколько человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По уточненным данным следствия, сегодня примерно около 11 часов утра при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева, произошло обрушение части несущей стены здания, в результате чего пострадал ребенок, 2010 года рождения.

Врачами скорой медицинской помощи с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стопы, несовершеннолетний доставлен в больницу. Кроме того, в результате обрушения стены здания, с повреждениями различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены двое взрослых потерпевших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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