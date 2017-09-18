В Подмосковье исчезают пенсионеры и инвалиды: СКР начал проверку

Информация СМИ о похищении пожилых людей и инвалидов в Подмосковье стала поводом для доследственной проверки. Соответствующее поручение дал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Родственники пропавших предполагают, что их близких держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.

Ранее сюжет об исчезновении людей вышел в новостях на одном из федеральных каналов. В нем сообщалось, что жители Подмосковья, в том числе Сергиева Посада, выходили из дома в магазин или в банк и пропадали. Одна из пострадавших сообщила полиции, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили просить милостыню. Если она приносила менее 2 тысяч рублей, ее жестоко избивали.

Центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по ее результатам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.17

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