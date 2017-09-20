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Серия исчезновений в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Серия исчезновений в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после исчезновения 52-летнего жителя Сергиева Посада Олега Шкуратько. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина пропал еще 23 июля – он вышел из дачного дома по бытовым нуждам и до сих пор о нем ничего не известно.

Как установила проверка, у Шкуратько не было оснований менять место жительства и прерывать отношения с родственниками. По мнению следователей, против него совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск Шкуратько и лиц, причастных к его исчезновению. Как сообщал «Новый День», ранее сюжет об исчезновении пожилых людей и инвалидов вышел в новостях на одном из федеральных каналов. В нем сообщалось, что жители Подмосковья, в том числе Сергиева Посада, выходили из дома в магазин или в банк и пропадали. Одна из пострадавших сообщила полиции, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили просить милостыню. Если она приносила менее 2 тысяч рублей, ее жестоко избивали.

Эта информация СМИ стала поводом для проверки Следственного комитета. Соответствующее поручение дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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