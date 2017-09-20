Серия исчезновений в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после исчезновения 52-летнего жителя Сергиева Посада Олега Шкуратько. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина пропал еще 23 июля – он вышел из дачного дома по бытовым нуждам и до сих пор о нем ничего не известно.

Как установила проверка, у Шкуратько не было оснований менять место жительства и прерывать отношения с родственниками. По мнению следователей, против него совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск Шкуратько и лиц, причастных к его исчезновению. Как сообщал «Новый День», ранее сюжет об исчезновении пожилых людей и инвалидов вышел в новостях на одном из федеральных каналов. В нем сообщалось, что жители Подмосковья, в том числе Сергиева Посада, выходили из дома в магазин или в банк и пропадали. Одна из пострадавших сообщила полиции, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили просить милостыню. Если она приносила менее 2 тысяч рублей, ее жестоко избивали.

Эта информация СМИ стала поводом для проверки Следственного комитета. Соответствующее поручение дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.17

Москвич несколько лет насиловал собственную дочь. / В России рекордно снизился объем импортных товаров. / В Подмосковье задержан казахский криминальный авторитет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»