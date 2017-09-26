Дмитрий Козак: Отставки губернаторов продолжатся

Череда громких отставок губернаторов в России будет продолжена. Как заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак, ближайшее время свои посты могут покинуть главы еще нескольких регионов. Он пояснил, что в настоящий момент идет «оценка эффективности» работы исполнительных органов власти субъектов РФ.

«Вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам (необходимости покинуть свой пост) могут прийти некоторые руководители регионов. Я думаю, что их будет несколько», – цитирует Козака РИА «Новости».

Вице-премьер также обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин не снимает никого с должности – губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Глава государства только назначает исполняющих обязанности.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покинул свой пост. Соответствующий приказ сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Это решение не стало неожиданностью – по некоторым данным из-за давнего конфликта региональной и городской элит Шанцев находился в числе «кандидатов на замену». К тому же не в пользу губернатора работает возраст – в этом году ему исполнилось 70 лет.

Ранее СМИ сообщали, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев.

Первым свое кресло освободил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио региона назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.09.17

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