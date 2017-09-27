Глава Дагестана заявил о намерении покинуть пост: причина отставки – возраст

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов собирается подать в отставку. Основной причиной, по которой чиновник собирается покинуть свой пост, он назвал возраст – в этом году ему исполнился 71 год. Кроме того, Абдулатипов считает, что хорошо справлялся со своими обязанностями и вывел республику из кризиса.

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов, – заявил Абдулатипов в интервью «Говорит Москва». – Причины отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».

Глава Дагестана встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил несколько кандидатур себе на замену. «Я кого-то назвал, они кого-то ищут. Я думаю, что с этим проблем не будет. Я называл целый ряд фамилий. Решение принимает президент. Единственная моя просьба была – чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки», – отметил Абдулатипов.

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Алтайского края. Со своих постов ушли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Самарской области Николая Меркушин, которые также были в этом списке на отставку.

Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, выступая перед членами правительства, депутатами, объявил об уходе с поста.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что после «оценки эффективности» работы исполнительных органов власти субъектов РФ свои посты могут покинуть главы еще нескольких регионов. При этом он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин не снимает никого с должности – губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Глава государства только назначает исполняющих обязанности.

Эксперты отмечают, что отставки глав регионов – часть предвыборной президентской кампании Владимира Путина в рамках курса на обновление политических элит в России. Комментируя рокировки в губернаторском корпусе, российский политолог Юрий Воротников накануне в интервью РИА «Новый День» назвал 5 ключевых критериев, по которым Кремль отбирает кандидатов в главы субъектов. По его словам, чтобы стать губернатором политик должен быть технократом, молодым, иметь личный контакт с Путиным, иметь незапятнанную репутацию и быть «равноудаленным» от различных влиятельных групп.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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