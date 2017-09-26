Вторник, 26 сентября 2017, 16:41 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку
Фото: kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покинул свой пост. Приказ об отставке нижегородского главы подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Валерий Шанцев руководил областью 12 лет. Ранее стало известно, что губернатор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». Отмечается, что Шанцев уволился по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Нижегородской области назначен заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин. О новой должности Никитину Путин сообщил в ходе личной встречи.

О том, что Шанцев в скором времени покинет свой пост, ранее сообщил «Коммерсант». По данным источников газеты, решение об увольнении нижегородского губернатора было принято 20 сентября на встрече Шанцева с руководством администрации президента. Эксперты полагали, что Шанцев находится в числе «кандидатов на замену» из-за давнего конфликта региональной и городской элит. К тому же не в пользу губернатора работает возраст – в этом году ему исполнилось 70 лет.

Шанцев стал вторым губернатором из тех, которые, по данным СМИ, должны уйти с должности этой осенью. Речь шла о главах Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Первым свое кресло освободил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио региона назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров.

Сентябрь 26, Служба информации РИА «Новый День»

Сентябрь 26. Другие новости 26.09.17

Роскомнадзор ополчился на Facebook: пригрозил блокировкой. / Куйвашев подписал указы о назначении членов правительства. / Помощник опровергла возможный уход Яровой на пост главы Мурманской области.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

СМИ: губернатор Нижегородской области в скором времени уйдет в отставку

Новосибирский губернатора не стал комментировать свою возможную отставку

Помощник опровергла возможный уход Яровой на пост главы Мурманской области

Путин назначил экс-мэра Самары и.о. губернатора области

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Политика, все новости

Екатеринбург /

Директора СНР Евгения Горенбурга обвинили в двуличии: из-за вызова на рок-фестиваль «экстремистской» украинской группы

Крым /

Крым отделится от Украины «мексиканской стеной» – небольшой, но крепкой

Москва /

Банковский кризис в России: дешевле обанкротить

Москва /

Роскомнадзор ополчился на Facebook: пригрозил блокировкой

Екатеринбург /

Куйвашев подписал указы о назначении членов правительства

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости