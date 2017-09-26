Глава Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покинул свой пост. Приказ об отставке нижегородского главы подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Валерий Шанцев руководил областью 12 лет. Ранее стало известно, что губернатор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». Отмечается, что Шанцев уволился по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Нижегородской области назначен заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин. О новой должности Никитину Путин сообщил в ходе личной встречи.

О том, что Шанцев в скором времени покинет свой пост, ранее сообщил «Коммерсант». По данным источников газеты, решение об увольнении нижегородского губернатора было принято 20 сентября на встрече Шанцева с руководством администрации президента. Эксперты полагали, что Шанцев находится в числе «кандидатов на замену» из-за давнего конфликта региональной и городской элит. К тому же не в пользу губернатора работает возраст – в этом году ему исполнилось 70 лет.

Шанцев стал вторым губернатором из тех, которые, по данным СМИ, должны уйти с должности этой осенью. Речь шла о главах Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Первым свое кресло освободил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио региона назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров.

Сентябрь 26, Служба информации РИА «Новый День»

Сентябрь 26. Другие новости 26.09.17

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