Путин назначил экс-мэра Самары и.о. губернатора области

Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области». Как сообщили в пресс-службе Кремля, Николай Меркушкин ушел в отставку «по собственному желанию».

«В связи с заявлением губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. о досрочном прекращении полномочий … постановляю: принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. по собственному желанию. Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области», – говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом глава государства назначил Николая Меркушкина спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Кроме того, Владимир Путин провел рабочую встречу с бывшим мэром Самары Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил ему о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

Как писал «Новый День», 21 сентября в СМИ появилась информация об отставке Николая Меркушкина. «Настроение (в местной администрации – прим. ред.) и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», – писало РБК со ссылкой на источник, близкий к властям региона.

Напомним, российское госуправление внедряет новую система формирования кадровых резервов профессионалов. Стране нужны управленцы младше 50 лет, что может объяснить ротацию губернаторского корпуса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.09.17

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