СМИ отправили самарского губернатора в отставку

Глава Самарской области Николай Меркушкин намерен снять с себя полномочия в рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса. Как передает РБК, официально о решении губернатора может быть объявлено на следующей неделе. «Настроение (в местной администрации – прим. ред.) и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», – пишет издание со ссылкой на источник, близкий к властям региона.

Официальных комментариев относительно возможной отставки губернатора пока не последовало. Как рассказал руководитель пресс-службы главы Самарской области Ильи Чернышева, вечером 21 сентября глава региона планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому он «должен находиться в регионе». «Хотя у него могут быть незапланированные поездки, о которых я не знаю», – ответил Чернышев на вопрос о том, не выезжал ли губернатор в Москву.

По словам источника издания, решение об отставке Меркушкина означает, что компромиссная фигура на его место найдена.

Как пишет «Газета.ру», российское госуправление внедряет новую система формирования кадровых резервов профессионалов. Стране нужны управленцы младше 50 лет, что может объяснить ротацию губернаторского корпуса.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 21.09.17

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